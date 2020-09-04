Kayıp olarak aranıyordu, yaylada öldürülmüş halde bulundu

Akçaabat ilçesinde 28 Ağustos günü evden çıkıp geri dönmeyen Emre Kara için ailesi, polis ve jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kayıp Emre Kara'ya ait araca Akçaabat'ta ulaştı. Boş araçta parmak izi arayan polis ekipleri, güvenlik kameralarında tespit ettiği şüpheli Mehmet K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli sorgusunda yaşanan olayda Yusuf Ö. ile birlikte olduğunu anlatıp, Emre Kara'yı çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi bıraktıkları yeri tarif etti. Kayıp Emre Kara'nın cesedi, Simba Yaylası'nda bulunurken, diğer şüpheli Yusuf Ö. de polis tarafından gözaltına aldı.

CESEDİ TAŞLA EZMİŞ

2 zanlı sorgularında, cinayeti birbirlerinin üzerine attığı belirtildi. Yol kenarında ormanlık alana taşınan ve öldüğünden emin olmak için gece yarısı bölgeye giden şüphelilerden Mehmet K.'nın, öldürdükleri Emre Kara'nın cesedini taşla ezdiği de ortaya çıktı. Çelik yelek giydirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.