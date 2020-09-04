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Güldüren maske diyaloğu: Yemin et ceza yazmayacaksın

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ’da maske denetimi yapıldı. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog ise güldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Güldüren maske diyaloğu: Yemin et ceza yazmayacaksın

Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurarak maske takması için uyarıda bulunarak kimliğini istedi.

Güldüren maske diyaloğu: Yemin et ceza yazmayacaksın GÜLDÜREN MASKE DİYALOĞU: YEMİN ET CEZA YAZMAYACAKSIN

"SÖZ VER"

Bunun üzerine nefes alamadığını belirten kadın, polise "Neden, cezamı yazacaksın" diye sorarken, polisin uyarı yazacağını belirtmesi üzerine, kadın "uyarı ne kadar" diye sordu. Maskesini taktıktan sonra TC kimlik numarasını polise veren kadın, "Yemin et ceza yazmayacaksın, söz ver" dedi. Polis ve kadının arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

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