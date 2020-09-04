Kayseri Valisi açıkladı: Kovid-19 tedavisi gören kadın 72 saatte 5 düğüne gitti

Günaydın, "Amacımız farkındalık yaratmak; ama buna rağmen sahada hala mesafe ve maske konusunda ciddi eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Özellikle düğün gibi organizasyonlar ve pazarlarda kurallara riayet edilmediği konusunda tespitlerimiz var. Net söylüyorum eğer biz tedbirlere uyarsak daha büyük kısıtlamalar gelmez. Daha büyük kısıtlamaların gelmemesi için mevcut kurallara uymamız yeterli. Hassasiyet göstermezsek, zafiyet gösterirsek o zaman düğünlerde olduğu gibi diğer olayları da kısıtlayabiliriz. Düğünlerdeki vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri aldık; ama biz tedbirleri sıklaştırdıkça vatandaş civar vilayetlere gidip düğün yaptı. Onlar da tedbir alınca maalesef kaçak düğünler yapıldı. Düğün sahipleri, jandarma ve polis merkezine gidip izin almadan kaçak düğün yapıyor" diye konuştu.