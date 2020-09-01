01 Eylül 2020, Salı
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Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

'da bir müşteri koltuğunda otururken kafasından vurularak öldürüldü. donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

Kolombiya'nın Medellin şehrinde 29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona'nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor.

Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

O sırada Carmona'ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.

Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

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Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

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