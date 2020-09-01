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Kızının üstüne kaynar su döken üvey anne 4.5 yıl hapis istemi! Öz anne isyan etti!

’un Ümraniye ilçesinde  ocak ayında Yasemin T. isimli kadın, 15 yaşındaki İ.T.'nin başından aşağı dökerek çocuğu ağır yaralamıştı. Cani kadının "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.  Öz anne , "Kızımın hayatı mahvoldu. Kadına 4.5 yıl hapis isteminde bulundular. Bu adalet mi? Ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Kızının üstüne kaynar su döken üvey anne 4.5 yıl hapis istemi! Öz anne isyan etti!

Ümraniye'de ocak ayında, 15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah sayıldığı iddianemade şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mağdur kızın öz annesi Kesra Yılmaz talep edilen cezaya karşı çıkarak, "Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" dedi.

Ümraniye'de Ocak ayında 15 yaşındaki I.T. yarıyıl tatilini geçirmek üzere babası ve üvey annesinin yanına gitti. İddialara göre üvey annesi Yasemin T. bulaşıkları makinaya dizme bahanesiyle mutfağa çağırdığı I.T.'nin başından aşağı kaynar su döktü.

Başı ve sırtı yanan kız hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma tamamlanarak Yasemin T. hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynar suyun silah olarak kabul edildiği iddianamede Yasemin T.'nin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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