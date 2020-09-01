İstanbul'da maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git
Arnavutköy'de maskesini ağzına takması gerekirken çenesinde tutan kasiyer, hem müşterilerin hem de kendisinin sağlığını tehlikeye attı. Kasiyeri bir müşteri uyardı ama kasiyer, "bas git" diyerek müşteriyi azarladı.
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Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi.
"BAS GİT" DİYEREK MÜŞTERİLERE ÇIKIŞTI
Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.