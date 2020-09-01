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İstanbul'da maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git

Arnavutköy'de maskesini ağzına takması gerekirken çenesinde tutan kasiyer, hem müşterilerin hem de kendisinin sağlığını tehlikeye attı. Kasiyeri bir müşteri uyardı ama kasiyer, "bas git" diyerek müşteriyi azarladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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İstanbul'da maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git

Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi.

İstanbulda maske takmayan kasiyerden müşteriye akılalmaz tepki: Bas git İSTANBUL'DA MASKE TAKMAYAN KASİYERDEN MÜŞTERİYE AKILALMAZ TEPKİ: BAS GİT

"BAS GİT" DİYEREK MÜŞTERİLERE ÇIKIŞTI

Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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