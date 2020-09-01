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Berberde korkunç infaz! Kan donduran anlar kamerada

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Giriş: 01.09.2020 15:15
Güncelleme:01.09.2020 15:23
Kolombiya'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasından vurularak öldürüldü. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya'nın Medellin şehrinde 29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona'nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona'ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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