31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

'da aynı sağlık merkezinde görevli kadın doktor ve hemşire arasında çıkan arbedede kadın doktor Hatice Metin Arab yaralanırken, hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Doktor Hatice Metin Arab ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu Hatice Metin Arab, kafasını cam masaya çarparak yaralandı.

Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Yaralanan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yapmasından sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Olay sonrası hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.

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