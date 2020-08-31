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Yasak aşka sokak ortasında dayak! O anlar kameralara böyle yansıdı

'te cadde ortasında saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmak vatandaşlara düştü. İki kadının bir kadına saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Yasak aşka sokak ortasında dayak! O anlar kameralara böyle yansıdı

Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı.

Yasak aşka sokak ortasında dayak! O anlar kameralara böyle yansıdı

Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, "3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu" diye bağırması ise dikkat çekti.

Yasak aşka sokak ortasında dayak! O anlar kameralara böyle yansıdı

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.

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