Yasak aşka sokak ortasında dayak! O anlar kameralara böyle yansıdı

Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, "3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu" diye bağırması ise dikkat çekti.