Kütahya'da Sibel'in canını borç aldığı komşusu almış

İddiaya göre, Bülent K., komşusu olan Sibel Şirin'e borç para verdi. Yine iddiaya göre bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Şirin parayı geri ödemedi. Bunun üzerine ikili arasında husumet oluştu.

4 EL ATEŞ ETTİ

Bülent K., Şirin'i evinin önünde beklemeye başladı. İş çıkışı birlikte oturduğu S.K. ile eve gelen Sibel Şirin'e tabancayla 4 el ateş etti. Bülent K. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kepçe operatörü Bülent K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.