27 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberine göre 'nda ormanlık alanda çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika: İstanbul Kayışdağında orman yangını SON DAKİKA: İSTANBUL KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI

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