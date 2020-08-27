İstanbul fabrikada patlama sonrası yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
Arnavutköy’de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Arnavutköy'de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı.
HAFİF OLARAK YARALANDILAR
Son dakika haberine göre olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.