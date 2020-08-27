27 Ağustos 2020, Perşembe
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İstanbul fabrikada patlama sonrası yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

Arnavutköy’de bir önce patlama meydana geldi ardından ise çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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İstanbul fabrikada patlama sonrası yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

Arnavutköy'de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı.

HAFİF OLARAK YARALANDILAR

Son dakika haberine göre olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.

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