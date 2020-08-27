Diyanet Muharrem 10 takvimi! 2020 Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün yapılacak?
Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak idrak edilir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sünnetlerinden olan Aşure için hazırlıklar başladı. Sofraları süsleyecek aşure tatlısı için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile Aşure gününün ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Muharrem 10 ne zaman? 2020 Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...
Aşure günü ne zaman? Allah'ın rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimi olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü için hazırlıklar başladı. Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Kazanların kaynadığı aşure gününde, yakınlara ve komşulara aşureler dağıtılır. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi ifade etmektedir. Peki, Muharrem 10 ne zaman? 2020 Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün yapılacak? İşte merak edilenler...
2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 yılında Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.
Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?
Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
2- Sıla-i rahim yapmalı
Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
3- İlim öğrenmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)
6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
10- Namaz Kılınmalı
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK
Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ashâbı Medîne'ye geldiklerinde Yahûdîlerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüşler ve sebebini sorduklarında Hazreti Mûsâ ve Ashâbının, Firavun'un elinden o gün kurtuldukları yönünde cevap alınca bunun üzerine Hazreti Mûsâ (Aleyhisselâm)a hürmet konusunda asıl layık olan kimselerin mü'minler olduğu inancıyla bu günde oruç tutmaya başlamışlardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerifinde âşûrâ gününün, Peygamberlerin oruçlu geçirdiği bir gün olduğunu beyân etmiştir.
AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...
KERBELA OLAYI NEDİR?
Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir. Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.
AŞURE GÜNÜ HANGİ NAMAZLAR KILINIR?
Bu aşure namazı akşam ile yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsı namazından sonra da kılınabilir.
Namaza şöyle niyet edilir:
"Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için
Birinci Rekatta
1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif
İkinci Rekatta
1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif
Üçüncü Rekatta
1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif
Dördüncü Rekatta
1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif
Beşinci Rekatta
1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif
Altıncı Rekatta
1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir..
ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ
Aşure gününde öğlen ile ikindi arasında 4 rekatlik bir namaz daha kılınır. Bu namazın da her rekatinde 1 Fatiha ve 50 İhlas suresi okunur.
"Namazdan sonra 70 adet istiğfar-ı şerif, 70 adet salavat-ı şerife ve 70 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Hz. Muhammed'in ümmedi ve kendisi için dua edilir."
AŞURE TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
7 su bardağı toz şeker
1 kg haşlanmış buğday
1 su bardağı pirinç
150 gr kuru dut
150 gr kuru kayısı
150 gr kuru incir
150 gr kuru üzüm
5 adet elma
2 adet portakal
1 adet ayva
10 adet karanfil
2 yemek kaşığı gül suyu
Süslemek için;
Nar
Fındık
Ceviz
File antep fıstığı
Toz tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.