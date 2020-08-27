Diyanet Muharrem 10 takvimi! 2020 Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün yapılacak?

Aşure günü ne zaman? Allah'ın rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimi olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü için hazırlıklar başladı. Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Kazanların kaynadığı aşure gününde, yakınlara ve komşulara aşureler dağıtılır. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi ifade etmektedir. Peki, Muharrem 10 ne zaman? 2020 Aşure zamanı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün yapılacak? İşte merak edilenler...

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 yılında Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.