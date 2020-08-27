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Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntü! Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı!

Son dakika haberi... 'yi de etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ederken 'tan ilginç bir görüntü geldi. Maskesiz dolaşan yaşlı bir adam, yerde gördüğü maskeyi yüzüne takarak yoluna devam etti. O anlar kameralara takıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntü! Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı!

Kahramanmaraş'ta yürürken yerde gördüğü maskeyi alarak yüzüne takan yaşlı adam, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraşta şoke eden görüntü! Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı! KAHRAMANMARAŞ'TA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! YERDE GÖRDÜĞÜ MASKEYİ ALIP YÜZÜNE TAKTI!

TEREDDÜT DAHİ ETMEDİ

Olay, kentteki tarihi kapalı çarşıda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde yaşlı bir adam yürürken yerde cerrahi maskeyi görüyor.

Daha sonra eğilerek maskeyi yerden alan kişi tereddüt etmeden yüzüne takıyor.

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