Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çubuk ilçesinde saat 12.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle altında kalan 5 çocuk babası çiftçi Ali Gözgörer (74) hayatını kaybetti.
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Ali Gözgörer yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Gözgörer, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Ekiplerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Gözgörer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çiftçi Gözgörer'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.