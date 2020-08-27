27 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çubuk ilçesinde saat 12.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle altında kalan 5 çocuk babası çiftçi (74) hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020
ABONE OL
Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ali Gözgörer yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Gözgörer, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Ekiplerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Gözgörer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çiftçi Gözgörer'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA