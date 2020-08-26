Daha önce hiç böyle kullanılmamıştı! Maskeleriyle plakalarını kapattılar

Akçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sadık Kavşağındaki trafik ışığında bekleyen iki motosikletli genç, pandemi önlemleri kapsamında maske uygulaması ile diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü. Önlerinde bekleyen ve motosiklet kullanan 2 gencin yüzlerine takmaları gereken maskeyi plakaları takması diğer sürücülerde şaşkınlık yarattı.

Bir otomobil sürücüsü, gençlerin koronavirüs salgınından koruyan maskeleriyle plakalarını kapatarak ışıkta bekleme anlarını cep telefonuyla kaydetti. Araç sürücüleri kask da takmayan gençleri polise ihbar ederken, çekilen fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyenler gençlere tepki yağdırdı.