İstanbul'da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

Korona virüsle mücadele kapsamında artan vaka sayılarına rağmen İstanbul’da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu’nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekerek terör estirdi. Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.