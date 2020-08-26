İstanbul’da cinayetin arkasından mafya intikamı çıktı

11 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 6'sı tutuklu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilere 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma' suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler arasında cinayette kullanılan çalıntı aracı ve silahı temin edenler yer alırken, cinayeti işleyen ve halen firari durumda olan Okan Hasoğlu da yer aldı.

Maktül'ün eşi Elif Sarı ifadesinde eşinin 2016'nun Haziran ayında Hasköy'de bir gecekonduda Şahinler'e ait olduğu iddia edilen silahların yakalanmasına neden olan ihbarı yapmış olabileceğini söyledi. Sarı, eşinin bu sebeple vurulduğunu savcılıkla paylaştı.

CİNAYET DETAYLARI İDDİANAMEDE

İddianamede 28 Mart 2017'de gerçekleşen cinayetin detayları paylaşıldı. Sporium isimli spor salonu içinde bulunan Gökhan Sarı göğüs bölgesinden tabanca ile yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökhan Sarı'nın yanında bulunan eşi Elif Sarı da sağ kalça kısmından tabanca ile yaralandı. Elif Sarı'nın verdiği ifadeye göre olay şöyle gelişti. Eşi Gökhan Sarı ile birlikte spor salonunun elektrik şalterini kapatmaya doğru giderken bir anda kapı açıldı. Elinde siyah renkli silah olan koyu giyimli kafasında koyu renkli şapka olan bir şahıs kapıyı sağ eliyle açar açmaz Gökhan Sarı'ya doğru sol elinde bulunan tabancayla ateş etmeye başladı.