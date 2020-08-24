İşte o açıklamaların satır başları;

KÜMÜLONİMBUS BULUTLARI NEDİR?

Bu bulutların oluşması şu dönemde çok elverişliydi. Meteorolojik koşullar buna elverişli hale getirmişti durumu. Yukarı seviyede soğuk bir hava vardı yer seviyesinde çok sıcak bir hava vardı.