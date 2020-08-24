Son dakika: Giresun'da felaketi taşıyan bulutlar! Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak?
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz'in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz'in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamaların satır başları;
KÜMÜLONİMBUS BULUTLARI NEDİR?
Bu bulutların oluşması şu dönemde çok elverişliydi. Meteorolojik koşullar buna elverişli hale getirmişti durumu. Yukarı seviyede soğuk bir hava vardı yer seviyesinde çok sıcak bir hava vardı.
Bu nedenle yer seviyesindeki sıcak hava yükselme eğilimindeydi. Yükselen bu hava daha hızlı bir şekilde yoğuştu ve hızlı bir şekilde yükseldi. Bu ani yükselmeler kümülonimbus bulutlarının oluşmasına sebep olabiliyor.
Çok hızlı bir şekilde yoğuşan bu havanın yoğuşan su damlacıklarının yere inmesini sağlıyor. Su damlacıkları çok hızlı bir şekilde yere inince sel felaketleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz.
SELE DÖNÜŞMESİ BÖLGENİN ŞARTLARINA BAĞLI
Bu bulutlarının sel felaketi getirmesi biraz da o bölgenin yapısıyla şehirleşme etkisiyle oluyor. Bu bulutlar sel değil genellikle kuvvetli yağış getirirler bu yağışın sele dönüşüp dönüşmemesi o bölgenin şartlarına bağlı olarak değişir.
Orada şehirleşmeyle ilgili büyük bir sorun var. Dere yataklarına ev yapılması önemli bir problem.
BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK? GÜN VE SAAT VERİP UYARDI
Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de lokal hafif yağışlar olabilir. Fakat asıl Cuma günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde ve Cumartesi sabah çok erken saatlerde yine Doğu Karadeniz'in doğu taraflarında Rize civarlarında ve Doğu Anadolu bölgesinin yine doğusunda Ardahan civarlarında kuvvetli yağışlar olabilir.
Dolayısıyla Cuma öğleden sonra ve Cumartesi sabah saatlere dikkat etmek gerekli.