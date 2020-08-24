Bartın'da şoke eden olay! Ünlü gitarist Soner Egesel otel odasında silahı başına dayayıp intihar etti
Bartın’da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti. Gelen son dakika haberine göre Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi.
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KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler odaya girdiklerinde 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel'i kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egesel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.