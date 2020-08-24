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Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Hadımköy'de kaçak olarak taktığı çakarlı aracıyla trafikte dehşet saçan , kayıplara karışmıştı. Öte yandan tehdit edip, bıçakladığı kişiye 'polisim' diyerek silah gösteren Uysal, aracını da internetten satışa çıkarmıştı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki Uysal, adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

OLAY

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes Uysal, diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes Uysal, Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.

Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

Muhammed Enes Uysal hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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