3 yaşındaki Miraç Çiçek’e ne oldu? Müge Anlı’da aranan Miraç Çiçek olayında son durum ne?
Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Miraç Çiçek'e ne oldu? Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan anneannesini ziyarete giden Miraç ortadan kayboldu. Evinin önünde yaşadığı sırada kaybolan Miraç'ı bulamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Ekiplerin yürüttüğü arama sonucunda oğullarını bulamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 25 gündür haber alınamayan Miraç'ı arama çalışmaları sürerken son dakika gelişmelerini Müge Anlı canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde yaşananlar...
Yeni stüdyosunda yayına başlayan Müge Anlı, 25 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayını ele aldı. Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan anneannesini ziyarete giden 3 yaşındaki Miraç Çiçek ortadan kayboldu. 25 gündür oğullarından haber alamayan aile, Miraç'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
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25 gündür kayıp olan küçük Miraç Çiçek'e ne olduğu merak edilirken Müge Anlı, son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Miraç'ın ailesi gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını isterken Müge Anlı ve ekibi orada minik Miraç'ı aramaya da devam ediyor.
KAYIP MİRAÇ ÇİÇEK OLAYINDA SON DURUM NE?
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 25 gündür bulunamadı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını istedi.
Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek, canlı yayına telefonla bağlanarak Miraç ile Ramazan'ın aynı yöne gittiğini, ancak yol ayrımında Ramazan'ın yanından ayrılmış olabileceğini belirtti. Miraç'ın gittiği yolun yokuş aşağı olduğunu belirten Nihat Çiçek, tek başına bir çocuğun yürüyemeyeceği bir yol olduğunu belirtti.
ŞÜPHELİ BEYAZ BİR ARABA
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Miraç'ın kaybolduğu noktada bulunan beyaz arabanın şüpheli olduğu belirtildi. Bayram olması nedeniyle oldukça kalabalık olan köyde beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde manevra yaparak kaçarcasına uzaklaştığı belirtildi.
MİRAÇ ÇİÇEK OLAYINDA NELER OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 25 gündür bulunamadı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını istedi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ekipleriyle UMKE ve güvenlik korucuları, arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri, dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, 15 gün geçmesine rağmen Miraç'ın izine rastlanmadı.