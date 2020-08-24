3 yaşındaki Miraç Çiçek’e ne oldu? Müge Anlı’da aranan Miraç Çiçek olayında son durum ne?

Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek, canlı yayına telefonla bağlanarak Miraç ile Ramazan'ın aynı yöne gittiğini, ancak yol ayrımında Ramazan'ın yanından ayrılmış olabileceğini belirtti. Miraç'ın gittiği yolun yokuş aşağı olduğunu belirten Nihat Çiçek, tek başına bir çocuğun yürüyemeyeceği bir yol olduğunu belirtti.

