Müge Anlı’da aranan 3 yaşındaki Miraç Çiçek’e ne oldu? Kurban Bayramı’nda ailesiyle birlikte Diyarbakır’da yaşayan anneannesini ziyarete giden Miraç ortadan kayboldu. Evinin önünde yaşadığı sırada kaybolan Miraç’ı bulamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Ekiplerin yürüttüğü arama sonucunda oğullarını bulamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 25 gündür haber alınamayan Miraç’ı arama çalışmaları sürerken son dakika gelişmelerini Müge Anlı canlı yayında aktardı.