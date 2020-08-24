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Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy mevkisinde, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde ve Basın Ekspres yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı.

Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER
Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Farklı yerler aynı manzara! İstanbul'da makas terörü!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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