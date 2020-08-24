24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Adıyaman'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

’da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Adıyaman'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Zuhal T., idaresindeki 34 CIT 156 plakalı Citroen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AN 060 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü, - Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zuhal T., ile Mazlum D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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