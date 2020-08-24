Adıyaman'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zuhal T., ile Mazlum D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.