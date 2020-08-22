Tekirdağ'da vahşet! Kızını İngiliz anahtarıyla döven cani baba tutuklandı

2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.'nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur.