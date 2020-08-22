Tekirdağ'da korkunç olay! Kızını İngiliz anahtarıyla dövdü...





Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu. Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.