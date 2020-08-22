22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: İzmir Çeşme'de orman yangını

Son dakika haberi... 'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: İzmir Çeşme'de orman yangını

Çeşme Marina'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında saat 18.00 sıralarında çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 arazöz ile çok sayıda orman işçisi bölgeye sevk edildi.

Gökyüzüne yükselen duman, ilçenin pek çok yerinden görüldü.

Çeşmeliler ve tatilciler endişeli gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Genç çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

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