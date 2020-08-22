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Beykoz'da kamp alanında şüpheli ölüm! Kayalıklarda…

28 yaşındaki , arkadaşlarıyla birlikte Riva'da bulunan kamp alanına geldi. Sabah Demir'i çadırında bulamayan arkadaşları çevrede aramaya başladı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz halde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Beykoz'da kamp alanında şüpheli ölüm! Kayalıklarda…

Olay Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında meydana geldi. 28 yaşındaki Cengiz Demir arkadaşlarıyla birlikte gece kampa geldi. Sabah uyandıklarında Demir'i çadırında bulamayan arkadaşları çevrede aramaya başladı.

Beykoz'da kamp alanında şüpheli ölüm! Kayalıklarda…

Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Beykoz'da kamp alanında şüpheli ölüm! Kayalıklarda…

İtfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi çıkarmak için çalışma başlatırken polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı.

Beykoz'da kamp alanında şüpheli ölüm! Kayalıklarda…

Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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