21 Ağustos 2020, Cuma
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İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 41 kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı

İlçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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