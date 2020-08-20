20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'nin Develi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. 3 saatlik çalışma sonrasında Kayseri'deki yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine yangına 5 itfaiye aracı,1 su tankı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA