Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. 3 saatlik çalışma sonrasında Kayseri'deki yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
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Kayseri'nin Develi ilçesindeki Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine yangına 5 itfaiye aracı,1 su tankı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopterle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.