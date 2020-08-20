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Sırbistan'dan "utanç duvarı" | Sınıra tel çekiyorlar...

'te yaptığı katliamlarla bilinen 'dan "utanç duvarı" kararı geldi. Ülke göçmenlere karşı adımını attı ve olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini önlemek amacıyla sınıra çekildiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Sırbistan'dan utanç duvarı | Sınıra tel çekiyorlar...

Balkan ülkelerinden , olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini engellemek amacıyla ile sınırına çekmeye başladı.

Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrine bağlı Tabanovtse köyü yakınlarında işçilerin yoğun bir şekilde sınıra dikenli tel çektiklerini görüntüledi.

Sırbistanlı yerel yetkililer, sınıra tel örgü çekilmesinin Avrupa Birliği () ile yapılan anlaşma kapsamında olduğunu belirtirken, tel örgünün olası yeni bir düzensiz göç dalgasını önlemek amacıyla alınmış bir tedbir olduğunu söyledi.

Özellikle 2015 yılında, düzensiz göçmenler, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için Yunanistan-Kuzey Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahını yoğun bir şekilde kullanmıştı.

Her gün yüzlerce göçmenin geçtiği Batı Balkan rotası, AB'nin kararıyla 2016 yılında kapatılmıştı.

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