İstanbul Kartal'da bir markette patlama meydana geldi!

Durum hemen İtfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine bir çok İtfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Apartmanda bulunup dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.