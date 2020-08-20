Muharrem ayı ibadetleri neler? 2020 Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayı namazı ve duası...

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler bulunuyor. Fazileti büyük olan bu ibadetler arasında kılınacak namazlar, okunacak dualar ve yapılması gereken davranışlar bulunuyor. Muharrem ayı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Muharrem ayı ibadetleri neler? 2020 Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında hangi namaz kılınıyor? Hangi dualar okunur? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MUHARREM AYINDA NELER YAPILIR?

* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)