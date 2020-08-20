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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 Muharrem ayı 20 Ağustos itibarıyla başladı. Muharrem ayında oruç tutmanın önemi yeniden gündeme geldi. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.), "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurmuştu. Peki, 2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:40
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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? İslam'a göre Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayı orucudur. Hz. Muhammed tarafından Muharrem ayının 10. gününde yani aşure günü oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü oruç tutmanın fazileti ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? 2020 Aşure günü kaç gün oruç tutulur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).