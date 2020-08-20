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2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de Aşure Günü oruç tutmanın fazileti nedir?
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 Muharrem ayı 20 Ağustos itibarıyla başladı. Muharrem ayında oruç tutmanın önemi yeniden gündeme geldi. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.), "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurmuştu. Peki, 2020 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 10 Muharrem'de oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:40
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