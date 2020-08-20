Diyanet açıklaması: Muharrem ayı nedir? Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı faziletleri ve önemi...

Muharrem ayı nedir? İslam tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayı bugün itibarıyla idrak edilmeye başlandı. İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanan Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü barındırıyor. Muharrem ayının başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, Muharrem ayı nedir? Muharrem ayında ne oldu? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? 2020 Aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

MUHARREM AYI NEDİR? FAZİLETLERİ...

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)