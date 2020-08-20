Bugün kandil mi? 20 Ağustos Perşembe bugün ne kandili var? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Bugün kandil mi? İslam alemi açısından büyük öneme sahip üç ayların tamamlanmasının ardından Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Muharrem ayının başlayacağı tarih belli oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar 'bugün kandil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, bugün kandil mi? 20 Ağustos Perşembe bugün ne kandili var? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
20 Ağustos Perşembe bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı dini günler takvimi yayımlanmış ve bu yıla ilişkin kandil günleri belli olmuştu. Sosyal medyada Muharrem ayı ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından bugün kandil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Diyanet'in takvimine göre, merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kandil mi? 20 Ağustos Perşembe bugün ne kandili var? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Bugün 20 Ağustos 2020 Perşembe Muharrem ayının ilk günü. Ancak bugün kandil değil. 2020 yılının son handili olan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayı içerisinde 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.
MUHARREM AYI NE ZAMAN? 2020
Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos Perşembe Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününün 'aşure' günü olarak benimsenmesi ve o günün önemine binaen Müslümanların hem ibadet ve hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olmalarıdır. Muharrem ayının 10. günü yani 2020 yılının aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)