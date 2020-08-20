20 Ağustos Perşembe bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı dini günler takvimi yayımlanmış ve bu yıla ilişkin kandil günleri belli olmuştu. Sosyal medyada Muharrem ayı ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından bugün kandil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Diyanet'in takvimine göre, merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kandil mi? 20 Ağustos Perşembe bugün ne kandili var? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün 20 Ağustos 2020 Perşembe Muharrem ayının ilk günü. Ancak bugün kandil değil. 2020 yılının son handili olan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayı içerisinde 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.