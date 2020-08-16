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Sosyal medya Diyarbakır'daki bu çocukları konuşuyor! İzleyenleri duygulandıran o video

sokaklarında kavun ve simit satarak geçimini sağlayan iki çocuğun 'dan geldiğini ve aç olduğunu söyleyen birisine yemek ısmarladığı o görüntüler yürekleri ısıttı. Sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasında giren bu görüntüler beğeni rekoru kırdı. Sosyal bir deney için yapılan bu test sonrası kendisine yardımcı olan çocuklara tablet hediye edildi. İşte o anlar.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Sosyal medya Diyarbakır'daki bu çocukları konuşuyor! İzleyenleri duygulandıran o video

sokaklarında yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir "" çocukların kocaman yüreklerini gözler önüne serdi. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyenlere hem yemek ısmarlıyor hem de kendi evlerine davet ediyor.

Sosyal deneyleriyle sosyal medyada konuşulan Mert Karataş ve Burak Tutal, Diyarbakır'daki çocukların iyiliğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya Diyarbakır'daki bu çocukları konuşuyor! İzleyenleri duygulandıran o video SOSYAL MEDYA DİYARBAKIR'DAKİ BU ÇOCUKLARI KONUŞUYOR! İZLEYENLERİ DUYGULANDIRAN O VİDEO

Videoda sokaklarda kavun ve simit satan çocuklara yaklaşıp aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyen ikili, çocuklardan yardım görüyor. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye ediyor. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmıyor.

"BU MEMLEKETİN MANEVİ HUDUTLARI YÜREK KADAR BÜYÜK..."
Videoyu hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Var mı ötesi? Bu memleketin manevi hudutları yürek kadar büyük..." ifadelerini kullandı.

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