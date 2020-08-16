Otelde ölü bulunan turistlerle ilgili önemli gelişme! Nedeni belli oldu

Yapılan incelemelerde, binanın ısınma sisteminin doğalgazla çalışan kombi ile sağlandığı, kombinin metal bir bacaya bağlandığı, ancak bacanın ağzının tıkalı olduğu, bu nedenle kombi içinde biriken dumanın atmosfere atılamadığı ve asansör boşluğundan bina içerisine sızdığı belirtildi. Olayda kusuru bulunan otel sahibi ve mühendislik şirketi hakkında Ağır Ceza'da dava açıldı.

Beyoğlu'ndaki kaldıkları otelde kalan ölü olarak bulunan 2 turist ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'nde bulunan Rooms Galata isimli otelin 3. Katında 16 numaralı odada kalan İngiltere vatandaşları Adrian Samuel Bligh ve Halina Paula De Silva'nın 13 Eylül 2019 günü kaldıkları odada ölü olarak bulunduğu kaydedildi. İncelenen kamera görüntülerinde vefat eden şahısların 11 Eylül 2019 günü saat 23:10 sularında kaldıkları odaya girdikleri ve bu saatten sonra odadan dışarıya hiç çıkmadıkları anlatıldı.

Aynı otelde müşteri olarak kalıp bilgi sahibi olarak ifade veren Ayan Maussa A. ve İbrahim Omar S., beyanlarında, 11 Eylül günü klimayı açtıklarını ve uyuduklarını, saat 18:00 sularında uyandıktan sonra kendilerini kötü hissettiklerini ve hastaneye gittiklerini, tekrar odaya gelip kaldıktan sonra yeniden mide bulantısı ve bayılma sonrası tekrar hastaneye gittiklerini söyledi. Otelle ilgili bir sorun olduğunu düşündükleri için otelden ayrıldıklarını ileri sürdü.

ÖLÜM NEDENLERİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Doğan tarafından hazırlanan iddianamede, maktullerin Adli Tıp Raporu'na da yer verildi. Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan alınan rapor sonucuna göre vefat eden şahısların kesin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

"DUMAN BİNAYA SIZIYOR"

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor sonucunda, binanın ısınma sisteminin bodrum katında bulunan ve doğalgaz ile çalışan kombi ile sağlandığı, kombinin metal bir bacaya bağlandığı, ancak bacanın ağzının tıkalı olduğu, bu nedenle kombi içinde biriken dumanın atmosfere atılamadığı ve asansör boşluğundan bina içerisine sızdığı belirtildi.

"O ODADA YÜKSEK KİMYASAL TEHLİKE UYARISI"

İddianamede, İGDAŞ ve AFAD ekipleri tarafından şüphelilerin ve bilgi sahiplerinin kaldıkları odalarda ve kazan dairesinde ölçüm yaptığı, ölçüm sonucu tespit edilen karbonmonoksit gazının olması gereken değerden çok yüksek olduğu ve ölçüm yapılan cihazlarda yüksek miktarda kimyasal tehlike uyarısının alındığı kaydedildi.

İddianamede, bilirkişi heyetinin sunduğu rapor özetlendi. Raporda, olayda kast unsurunun bulunmadığı ancak alınacak tedbirler sonucu önlenebilir olduğu, olayda otel sahibi şüpheli Bülent Ergin G.'nin otel kombisinin güvenli çalışmasını ve periyodik muayenesini zamanında yaptırmadığı kaydedildi. Baca kısmının kullanıma uygun olduğuna dair teknik rapor almadığı gerekçesiyle asli

kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca itfaiye raporu ile tıkalı olduğu tespit edilen bacanın İnce Mühendislik şirketi tarafından 26 Aralık 2017 tarihinde yapıldığı, bacanın yapıldığı esnada üzerinin dışarıdan gelen malzemelerin giremeyeceği şekilde kapatılmadığı gerekçesiyle hatalı üretildiği ifade edildi. Bu nedenle bacanın tıkandığının tespit edildiği ve ilgili firma yetkililerinin asli kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Savcılıkça, olaya ilişkin otel sahibi ve İnce Mühendislik adlı firma yetkililerinin şüpheli olarak beyanlarının alındığı, firma ve otelin periyodik yıllık bakım anlaşmasının olmadığı, baca üzerindeki koruyucu şapkanın 2 sene içinde bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktığı veya söküldüğünü beyan ederek suçlamayı kabul etmedikleri ifade edildi.

Savcı Doğan, vefat edenlerin olay günü kaldıkları otel odasına sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek vefat eden, gerekli önlemi almayıp ölüme neden olan otel sahibi ve bacayı imal edip kurulumunu yapan firma yetkililerinin olayda müştereken kusurlu bulunduğunu kaydetti.

Şüpheliler Bülent Ergin G., Gürcan İ. ve Remzi İ.'nin 'Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN-SABAH