Sosyal medya Diyarbakır'daki bu çocukları konuşuyor! İzleyenleri duygulandıran o video

Diyarbakır sokaklarında kavun ve simit satarak geçimini sağlayan iki çocuğun İstanbul'dan geldiğini ve aç olduğunu söyleyen birisine yemek ısmarladığı o görüntüler yürekleri ısıttı. Sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasında giren bu görüntüler beğeni rekoru kırdı. Sosyal bir deney için yapılan bu test sonrası kendilerine yardımcı olan çocuklara tablet hediye edildi. İşte o anlar.

Diyarbakır sokaklarında yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir "sosyal deney" çocukların kocaman yüreklerini gözler önüne serdi. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyenlere hem yemek ısmarlıyor hem de kendi evlerine davet ediyor.

Sosyal deneyleriyle sosyal medyada konuşulan Mert Karataş ve Burak Tutal, Diyarbakır'daki çocukların iyiliğini gözler önüne serdi.

Videoda sokaklarda kavun ve simit satan çocuklara yaklaşıp aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyen ikili, çocuklardan yardım görüyor. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye ediyor. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmıyor.

"BU MEMLEKETİN MANEVİ HUDUTLARI YÜREK KADAR BÜYÜK..."

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Var mı ötesi? Bu memleketin manevi hudutları yürek kadar büyük..." ifadelerini kullandı.