Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

Özbek; "Burası Zeytinlikuyu koyu gülüm yapı koop. (Ankaralılar) sitesi sondaj ve pis sularını denize bırakıyor. Bu deniz kendini kral sanan koop başkanı ve yöneticilerinin babasının malı mı? Bu ne rezalet? Lütfen belediye veya hangi yetkili ise üzerine alınsın ve gereğini yapsın" dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH