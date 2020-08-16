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Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

'nın Milas ilçesinde bulunan (Ankaralılar) isimli 300 haneli tatil sitesinin ve foseptiğini 'na saldığı görüldü. Ünlü koyun kıyılarının pisliğe bulanması dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

Muğla'nın tatil cenneti Milas'ta bulunan Zeytinlikuyu Koyu kıyılarının kahverengi bulanık bir suya dönüşmesi dikkat çekti.

Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

Diş hekimliği yapan Yılmaz Özbek isimli vatandaş, koya yakın bulunan Gülüm Yapı Kooperatif (Ankaralılar) isimli 300 haneli tatil sitesinin atık suları ve foseptiğini Zeytinlikuyu Koyu'na saldığını kaydederek yetkilileri uyardı.

Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

Özbek; "Burası Zeytinlikuyu koyu gülüm yapı koop. (Ankaralılar) sitesi sondaj ve pis sularını denize bırakıyor. Bu deniz kendini kral sanan koop başkanı ve yöneticilerinin babasının malı mı? Bu ne rezalet? Lütfen belediye veya hangi yetkili ise üzerine alınsın ve gereğini yapsın" dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı! 300 haneli sitenin foseptiği...

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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