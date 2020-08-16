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Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

mühendisler, koronavirüse () karşı öksürük tespit eden kamera geliştirdi. Kamera, topluluklarda öksürenleri tespit edip, yetkililere bilgi veriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

Güney Koreli mühendisler, özellikle hastane çalışanlarının koronavirüs hastalarını ve semptomlarını takip etmesine yardımcı olabilecek 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi.

Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

Ses ve kamera sistemini yazılımla birleştiren öksürük kamerasının, gerçek dünya ortamında yüzde 87 doğrulukla öksürüğü tespit edebildiği ifade edildi.

Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

BİR SANİYELİK SESTEN ÖKSÜRÜK TESPİT EDİYOR

Mühendisler, öksürüğü sadece bir saniyelik sesten tespit ettiklerini ve bu sayede koronavirüslü hastanın durumunun uzaktan takip edileceğini ifade etti.

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Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

Öksürük kamerasını geliştiren mühendisler, "Ofis ortamında öksürük algılama kamerası test edildi, kameranın gürültülü bir ortamda bile öksürüğü başarılı bir şekilde ayırt ettiğini gördük" dedi.

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