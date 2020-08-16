ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Uzun süredir ALES/1 sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar için sınav maratonu 16 Ağustos'ta tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ALES adayları internet üzerinde sorular ve cevaplar ile sonuçları araştırıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevap anahtarları, sınavdan 1-2 gün sonra erişime açılıyor. Buna göre, 2020 ALES sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.