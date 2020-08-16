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Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera

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Giriş: 16.08.2020 09:57
Güncelleme:16.08.2020 10:01
Güney Koreli mühendisler, koronavirüse (Covid-19) karşı öksürük tespit eden kamera geliştirdi. Kamera, topluluklarda öksürenleri tespit edip, yetkililere bilgi veriyor.

Güney Koreli mühendisler, özellikle hastane çalışanlarının koronavirüs hastalarını ve semptomlarını takip etmesine yardımcı olabilecek 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi.

Mühendislerden dikkat çeken buluş! Koronavirüs belirtisini tespit eden kamera MÜHENDİSLERDEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞ! KORONAVİRÜS BELİRTİSİNİ TESPİT EDEN KAMERA

Ses ve kamera sistemini yazılımla birleştiren öksürük kamerasının, gerçek dünya ortamında yüzde 87 doğrulukla öksürüğü tespit edebildiği ifade edildi.



BİR SANİYELİK SESTEN ÖKSÜRÜK TESPİT EDİYOR

Mühendisler, öksürüğü sadece bir saniyelik sesten tespit ettiklerini ve bu sayede koronavirüslü hastanın durumunun uzaktan takip edileceğini ifade etti. Öksürük kamerasını geliştiren mühendisler, "Ofis ortamında öksürük algılama kamerası test edildi, kameranın gürültülü bir ortamda bile öksürüğü başarılı bir şekilde ayırt ettiğini gördük" dedi.

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