16 Ağustos 2020, Pazar
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Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Son dakika haberine göre; 'ta arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri 'nda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) ölü olarak bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Olay, dün Kars Çayı Cumhuriyet köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda ile Ozan Gündüz serinlemek için Kars Çayı'na girdi.

Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Kars Çayı'nda arama başlattı.

Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı. Ekipler her iki çocuğun cansız bedenine bugün saat 08.00 sıralarında olay yerine 50 metre uzaklıkta ulaştı.

Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Sudan çıkarılan her iki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kars Çayı'nda kaybolmuşlardı! Kahreden haber geldi...

Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

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