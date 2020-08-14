Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti! Ayşe böyle kurtuldu...

Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti. Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi. Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.