Maltepe'de kafeye silahlı baskın! Rastgele ateş açtılar...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişilik silahlı bir grup kafeye gelerek, sağa sola rastgele ateş etti. Kafe çalışanlarını ve müşterileri darp eden grup yaya olarak olay yerinden kaçtı.