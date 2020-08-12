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Beşiktaş’ta su borusu volkan gibi patladı! Vatandaşlar mağdur oldu

’nde ekiplerin alt yapı çalışması yaptığı sırada adeta volkan gibi patladı. Yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su caddeyi sular altında bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Beşiktaş’ta su borusu volkan gibi patladı! Vatandaşlar mağdur oldu

Olay, Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde alt yapı çalışması gerçekleştiren ekiplerin, çalışması sırasında bir anda su borusu patladı. Yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Yukarı fışkıran su nedeni ile cadde üzerinde bulunan dükkanlarda bulunan vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Cadde kısa sürede sular altında kaldı.

Yaz gününde yağmur etkisi yapan ve çevredeki araç ve evlerin de ıslanmasına sebep olan patlağa belediye ekipleri müdahale etti.

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