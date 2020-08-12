Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat'ın renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ömrünün baharında bir gençti, bu sahne ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu.