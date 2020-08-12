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Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Dün gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası Tolga Polat tarafından öldürülen avukat kardeşi Altuğ Polat için Adliyesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Daha sonra Altuğ Polat'ın cenazesi tören için Adana Adliyesine getirildi.

Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Polat'ın tabutunun üzerine cübbesiyle fotoğrafı bırakıldı. Törende hüzünlü anlar yaşanırken, avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Adana Barosu Tiyatro Topluluğu'nda uzun süre görev aldığı öğrenilen Polat'ı arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat'ın renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ömrünün baharında bir gençti, bu sahne ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Polat'ın tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada bir avukat arkadaşı Polat'ın her zaman verdiği parmak selamını yaparak onu uğurladı.

Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Öldürülen Avukat Altuğ Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın naaşının, Mersin'in Tarsus ilçesinde Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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