10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem 'de de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kozan ilçesi Bucakköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.29'da meydana geldi. Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİNDEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, merkez üssünü ise ilçenin Çobanpınarı Mahallesi olarak açıkladı.

Bitlisin Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler BİTLİS'İN HİZAN İLÇESİNDE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER
Uzman isimden o ile deprem uyarısı! 6 ilçe çok hissedecek yarın bile olabilir! UZMAN İSİMDEN O İLE DEPREM UYARISI! 6 İLÇE ÇOK HİSSEDECEK YARIN BİLE OLABİLİR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA